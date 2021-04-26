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Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 37 bin 312

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi, 353 hasta ise hayatını kaybetti.

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26.04.2021 20:37:32
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 37 bin 312

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

ahmet yavuz

Yaz yaklaştıkça rakamları azaltıyorlar.Gerçekçi durmuyor cidden . Çevremizde herkes korona . Güven vermiyor maalesef rakamlar

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