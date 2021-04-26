Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 37 bin 312

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi, 353 hasta ise hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

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