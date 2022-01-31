“Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül?”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. Kovid-19'a bağlı ölümler bunun 10 katı' dedi.

John Hopkins Üniversitesi'nden Lisa Lockerd Maragakis'in "Covid-19 ve Grip" başlıklı makalesini referans olarak gösteren Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"COVID ve gribin toplum üzerine etkisi çok soruluyor. Hangisi daha kötü etkiliyor, daha çok öldürüyor? Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. COVID'e bağlı ölümler bunun 10 katı. Grip vaka sayısı, ölüm sayısı öngörülebilir durumda."

Oysa Covid-19 pandemisinin nasıl seyredeceğinin ve hangi kronik problemlere yol açacağının henüz belli olmadığını belirten Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"COVID ancak grip pandemisi ile karşılaştırabilir. Pandemiye karşı alınan önlemler gribi de önleyecektir zaten." .