DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rus medyası: 'Türkler bölgeyi ele geçirmek isteseydi, çoktan geçirirdi'
Japonya ve ABD, Çin ve Kuzey Kore'ye karşı anlaştı
SGK duyurdu: 31 Aralık'ta bitiyordu, 31 Ocak 2022'ye uzatıldı
CHP'li Salıcı gönlündeki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Bahçeli duyurdu: ‘Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuruldu
ABD basınından Ortadoğu'yu karıştıracak iddia! İsrail, İran'a iki kere saldırdı
Bakan Koca’dan “20 bin personel alımı” açıklaması
Ümraniye'de hurdalıktaki akaryakıt tankında yangın
“Koronavirüs, mevsimsel hastalık olması için iki evrim geçirmeli'
Beşiktaş'ta gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme bugün görüşülecek
Celaleddin Harzemşah'ın öldürüldüğü yer tespit edildi!
Manavgat'ta trafik kazası; İngiliz sürücü öldü
Koronavirüs mücadelesi veren Avrupa’da son durum
SGK: e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı

TIMETURK / GÜNDEM / “Koronavirüs, mevsimsel hastalık olması için iki evrim geçirmeli'

“Koronavirüs, mevsimsel hastalık olması için iki evrim geçirmeli'

Rus viroloji uzmanı Pyotr Çumakov, yeni tip koronavirüsün mevsimsel bir hastalık haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmesi gerektiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-12 07:37:13
“Koronavirüs, mevsimsel hastalık olması için iki evrim geçirmeli'

Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren hücre çoğalma laboratuvarı sorumlusu Pyotr Çumakov, Kovid-19'un mevsimsel bir enfeksiyon haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmesi gerektiğini belirtti.

Ura.ru haber ajansına konuşan Çumakov, “İlk aşama, bulaşıcılık ve patojenitedeki artıştır. Bunun nedeni, virüsün insan popülasyonuna uyum sağlamaya ve optimal bir replikasyon modu elde etmeye başlamasıdır, çünkü insan ortamı yarasanınkinden farklıdır” dedi.

Virüsün belirli bileşenleri değiştirerek insanlara uyum sağladığını belirten Çumakov “İkinci aşama, patojenitede azalmadır, virüs adapte olduktan sonra patojenitede bir azalma başlar. Bu, mevsimsel enfeksiyonların olağan formuna geçiştir” diye konuştu.

'İki üç haftaya daha ihtiyaç var'

Omicron varyantının ortaya çıkmasının, evrimin ikinci aşamasının başlangıcı olabileceğine vurgu yapan uzman, “Durumun hangi yöne doğru ilerlediğini, diğer mutasyonları ne kadar zorladığını anlamak için iki ila üç haftaya daha ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş