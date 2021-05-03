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Korona tablosu açıklandı... Düşüş sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

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03.05.2021 19:54:00
Korona tablosu açıklandı... Düşüş sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 501 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan