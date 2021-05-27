Korkut Eken konuştu: Mehmet Ağar’ın isteği üzerine Peker'le Kıbrıs'a gittim

Gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde adı geçen Korkut Eken, o dönem Korgeneral Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'dan yardım istemesi üzerine, 'her ihtimale karşı' Peker’le Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

Sedat Peker'in iddialarıyla birlikte gazeteci Kutlu Adalı suikasti yeniden gündeme gelirken, olayla ilgili Korkut Eken'in de adı gündeme yansıdı. Kutlu Adalı cinayetini işleyen ekibin başında olduğu öne sürülen emekli asker ve eski MİT yetkilisi Korkut Eken, o dönem Korgeneral olan Hasan Kundakçı'nın Kıbrıs'taki 'PKK faaliyetleri' iddiasıyla Mehmet Ağar'dan yardım istediğini, bu nedenle Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

"O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim”

O dönem özel harekat polislerini eğittiğini ifade eden Korkut Eken, neden resmi görevliler ile birlikte değil, 'mafya' olarak anılan bir isimle Kıbrıs'a gittiğine açıklama getirememesi dikkat çekti. Eken, Kutlu Adalı cinayetiyle ise ilgisi olmadığını iddia etti, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok" dedi.

“Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim, ben çağırdım”

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan emekli yarbay Korkut Eken, Kıbrıs'a gidiş gerekçesini şöyle anlattı:

"Hasan Paşa (Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, ‘Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor' falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı doğru, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim, ben çağırdım. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrian kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim."

“Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum."

"Eken, Sedat ve Atilla Peker'in açıklama ve ifadesinde adı geçen emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi ziyaretinin gerekçesini ise şöyle anlattı:

"O dönem Albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum."

“Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur' diyecek”

"Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Eee bizi kim kollayacak. Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur' diyecek adam. ('Kutlu Adalı suikastıyla niçin gündeme geldiniz?' sorusu üzerine) Vallahi, billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2,5 yıl hapis yattım.”

“Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü”

"Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. ‘Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir' diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Polis Özel Harekat Timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah."

“Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var."

('İddiaların araştırılması için siz de C. Savcılığı'na başvuracak mısınız?' sorusu üzerine) Tabii ki başvuracağım, hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim. Bu Susurluk, faili meçhulleri biliyorsam kendi adıma şerefsizim. Ben özel harekat polislerini sadece eğittim. Ben, PKK ile mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum, Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteci ile ne işim olur? PKK ile mücadelem var."

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, 1996 yılında öldürülen Kutlu Adalı için Korkut Eken'in kendisinden adam istemesi üzerine bizzat kardeşi Atilla Peker'i gönderdiğini söylemiş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz o zaman Mehmet Ağar, Korkut Eken hep beraberiz... Genciz, vatanseveriz.. Bana genelde iş adamlarını yönlendiriyorlar, faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım. Bana dedi ki, "Kıbrıs'ta bir adam var, Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor." İki profesyonel dedi... Dedim sana öz kardeşimi vereceğim, Atilla Peker'i. Uzmandır, sokaklarda yetişmiştir. Biletlerden bakabilirler. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi sonra gideceğiz. Onlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, 'Halloldu o iş' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.