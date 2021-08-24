Korkusuz Yazarı ile Fehmi Koru arasında 'Abdullah Gül' tartışması

Bir dönem Abdullah Gül'ün basın danışmanlığını da yapan Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İstanbul'da 'gizli toplantı' iddiasında bulundu. Toplantıya Fehmi Koru'nun da bulunduğu Gül'e yakın isimlerin katıldığını öne sürdü, 'Abdullah Gül’ün Cumhur İttifakı’nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?' sorusunu yöneltti.

Gazeteci, yazar Fehmi Koru'nun "Millet İttifakı çoğu Abdullah Gül'de mevcut niteliklere sahip bir aday aramalı; bulursa seçimi kazanabilir." sözleri tartışılmaya devam ediyor. Koru, Gül ile ilgili iddialar üzerine ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı tartışmalarını "Şaşkınlıkla izlediğini" ifade ederken Korkusuz yazarı Ahmet Takan dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Takan yazısında, Abdullah Gül ile ona yakın isimlerin İstanbul'da bir araya geldiğini ve aralarında Fehmi Koru'nun da olduğunu iddia etti. Takan, "Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı'nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?" sorusunu yöneltti.

Takan'ın bugünkü yazısı şöyle:

Abdullah Gül'ün sözcüsü ve de özel elçisi gazeteci görünümlü Fehmi Koru dara düşmüş gibi. Son yazılarında kendini sağa sola vurmaya başladı. “Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yazılan mektup” başlıklı yazımın içindeki bilgilerin duyulmasından ve gerçek niyetlerinin ortaya çıkarılmasından fena halde rahatsız oldular. Cevap yetiştirmeye uğraşıyor ama yazımdaki her satır doğru bilgi olduğu için sözcüsü olduğu cephenin en önemli özelliğini kullanarak durumu idare etmeye çalışıyor. Kıvırıyorlar!..

Cevap vermeyi hiç düşünmüyordum. Ancak, Fehmi Koru, dünkü yazısında, ”Televizyon öncesi çocuklarının oynadığı bir telefon oyunu vardı. En baştaki çocuk yanındakine anlamlı bir cümle fısıldar, o çocuk diğerine, diğer çocuk ötekine derken en başta fısıldanan cümle yedi veya sekizinci çocuğa ulaştığında bambaşka bir biçime bürünürdü” deyiverince bende filim koptu… (O oyundaki tam tersi sonuçları hiç dikkate almamış, nedense… İlk kulaktan son kulağa söyleneler doğruysa, oyun kazanılırdı) Vay efendim, katıldığı bir TV programında isim konusunda sıkıştırılınca, “Abdullah Gül gibi biri” demişmiş… Sadece ve sadece “Tayyip Erdoğan aday olamaz veya aday olmak istemezse, Cumhur İttifakı onun yerine kimi cumhurbaşkanı adayı gösterebilir”i merak ediyormuş da… Vırt zırt… Bunları sen benim külahıma anlat!..

Gazetece görünümlü, FETÖ'nün mektup elçisi Fehmi efendi!..

Sana bildiklerimden küçük bir ip ucu daha vereyim;

Hani şu, İstanbul'da, Abdullah Gül'ün 4-5 çok yakın adamı ile birlikte yaptığınız çok özel toplantı var ya… Abdullah Gül'ün ilk başta katılmadığı sonradan yemekli bölümüne dahil olduğu toplantı… O toplantıda neler konuştunuz?.. Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı'nın adayı yapılması için hangi stratejileri uzun uzun tartıştınız?.. Sonra ne kararlar alındınız?.. Tayyip Erdoğan'ın özel sağlık durumu ile ilgili hangi özel bilgileri masaya yatırdınız?.. Ne hesap kitap yaptınız?.. Sen anladın onu Fehmi efendi!.. Demek ki, iş öyle senin yazdığın gibi değilmiş…

Bak Fehmi efendi!..

Eski günlerinize dönmek için nasıl yanıp tutuştuğunuz ve nasıl tepindiğinizi çok iyi biliyorum. Sizlere bir tavsiye de bulunayım (öyle kendinizi sağa sola vurmayın) ;

Savunma Bakanı Kayserili Hulusi Akar'ın Cumhur İttifakı içindeki güvenlikçiler ekibi ile yaptığı son toplantıları iyi takip edin. Size oradan (bir ihtimal) ekmek çıkabilir!..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.