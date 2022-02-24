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TIMETURK / GÜNDEM / Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu, Bahçeli'den şikâyetçi oldu

Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu, Bahçeli'den şikâyetçi oldu

Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, 5-6 kişilik bir grubun evine baskın yaptığını, kapıları tekmeleyerek eve zorla girmek istediklerini söyledi. Daha önce Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın tehdit ettiğini öne süren Bayraktaroğlu, Devlet Bahçeli’den şikâyetçi oldu.

2 Saat Önce
2022-02-24 15:59:23
Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu, Bahçeli'den şikâyetçi oldu

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu gece 23.01'de evinin basıldığını iddia ederek, jandarmadan yardım istediğini Twitter hesabından duyurdu.

Bayraktaroğlu, yaşadıklarını Twitter'dan şu paylaşımlarla duyurdu:

''Değerli arkadaşlarım. Bu gece saat 23.01'de Bir grup eli sopalı yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısına gelip çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini söylediler. Çiçekçinin Telefonunu istedim telefon numarası veremeyince şüphelendim ve bendeki telefon numarasından jandarma karakol komutanını aradım.

Hemen Akyaka jandarma karakol Komutanlığı aradım ve evime 5-6 kişilik bir grubun baskın yaptığını kapımı tekmeleyerek zorla evime girmek istediklerini söyledim. Jandarma Komutanında yüksek sesle konuşunca yardım çağırdım anladılar ve hep birlikte bahçemizi koşarak terk ettiler kısa bir süre sonra da jandarma ekibi geldi. Öncelikle ülkü ocakları genel başkanına bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel başkanı Devlet Bahçeliden şikayetçiyim. kanıtım ülkü ocakları genel başkanının tarafıma gönderdiği tehtit mesajıdır.''

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı tepki çeken paylaşımı şöyle:

Ekran Resmi 2022-02-24 15.59.37 .

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