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Korkmaz: 'Nasıl olacak abi?..' Veyis Ateş: 'İstedikleri meblağı yollayacaksın'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine dinlettiği konuşma kaydında, Ateş'in 'İşi tersine çevirmek mümkün, talep ettikleri meblağı yollayacaksın' dediğini yazdı.

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15.06.2021 13:18:40
Korkmaz: 'Nasıl olacak abi?..' Veyis Ateş: 'İstedikleri meblağı yollayacaksın'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini bugünkü yazısında paylaştı. Korkmaz'ın, HaberTürk TV sunucusu Veyis Ateş'le yaptığı 12 dakikalık konuşmanın kaydının elinde olduğunu kendisine ilettiğini ve bunun 3 dakikalık kısmını dinlettiğini belirten Yılman, 'işi halletme' karşılığında 10 milyon euro istendiğini anlattı.

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Ses kaydını dinledikten sonra HaberTürk yönetimini aradığını belirten Yılman, "Duyduklarımı bire bir paylaştım kendileri ile. Ama yine de dayanamayıp üstü örtülü olsa da 10 milyon euro şantajı ima eden bir tweet attım. Ki o tweet'im de çok yerde haberleştirildi" diye yazdı.

"Kaydı sadece ben dinlemedim"

Yılman "Bu arada Sezgin Baran Korkmaz, Altaylı'ya bu kaydı bana dinlettiğini söylemiş ama herkes bilmeli ki dinleyen sadece ben değilim. Ben de benden önce dinleyen iki kişiden duymuştum zaten bu rezaleti" dedi.

Sevilay Yılman 'Veyis Ateş'in o ses kaydında ne var?' başlıklı yazısında, ses kaydına ilişkin şu konuşmaları aktardı:

Veyis Ateş diyor ki özetle; “Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara'dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…”

Bunun üzerine SBK diyor ki; ”Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; “Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…”

SBK ise; “Nasıl göstereceğim abi?”

Veyis; "Talep ettikleri meblağı yollayacaksın" diyor.

SBK da; “Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?” diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman: “Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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