Köprü ücretlerini eleştirenlere Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş ücretlerinin yüksekliğine yönelik şikayetlere “Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var” yanıtını verdiği iddia edildi.

AK Parti'de yapılan toplantılarda köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yüksekliği gündem oldu. Yapılan toplantılarda bazı milletvekilleri geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri hatırlatıp sahada vatandaştan bu yönde şikâyetler geldiğine dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun kulis haberine göre; Erdoğan ise bu eleştirileri, “Haklısınız ama her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun' diyor. Böyle bir şey olmaz” diye yanıtladı.

'BİNALİ BEY'İN BİR SÖZÜ VAR...'

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili söylemleri, yapılan işleri gölgelemek isteyenlerin gündeme getirdiğini belirten Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çanakkale Köprüsü'nü düşünün, bir maliyeti var. Ama avantajlarına bakın. Feribot kalkmadığı zaman ne olduğuna bakın. Hizmetler aksıyordu. Osmangazi Köprüsü'ne bakın... Kaybedilen zamana... Şimdi de zamandan edilen tasarrufa bakın. ‘Yollar, köprüler pahalı' deniyor da, Binali Bey'in bir sözü var; ‘En pahalı hizmet, olmayan hizmettir' diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz.” .