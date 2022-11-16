Köpeklerden kaçarken canından oldu!

Ordu'da temizlik işçisi kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ordu'da temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), yakınlardaki bir fabrikaya ait 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kaçan Tirkil'e A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada yaralanan Tirkil, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürücü A.K., fabrikanın ve 2 köpeğin sahibi A.D. ve köpeklerin bakım sorumlusu E.D. gözaltına alındı. .