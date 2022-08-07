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Köpeklerden kaçarken başını duvara çarptı; saldırıdan da kurtulamadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Hasan Nalbant (37), sokak köpeklerinden kaçarken düşüp, başını duvara çarptı. Başından yaralanan Nalbant'ı köpekler de vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı.

2 Saat Önce
2022-08-07 11:27:56
Köpeklerden kaçarken başını duvara çarptı; saldırıdan da kurtulamadı

Olay, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantadan çıkıp aracına doğru giden Hasan Nalbant'ı, sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçtığı sırada düşen Nalbant, başını duvara çarptı.

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Köpekler de Nalbant'a saldırarak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Nalbant'ın başına 16 dikiş atıldı, ayrıca kuduz aşısı yapıldı. Bir süre gözlem altında tutulan Nalbant, taburcu edildi.

'8-10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIM'

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyen Hasan Nalbant, "Ben kazayı atlattım. Belki bir başkası atlatamaz, benim gibi şanslı olamaz. Başıboş hayvanlarının barınaklara alınmasını ve belediyenin bu konuya el koymasını istiyorum. 8-10 köpeğin saldırısına uğradım, kafamı vurdum. Kafamda 12- 13 santimlik bir yarık var" dedi. DHA

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