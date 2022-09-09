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Köpek saldırısına uğrayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı

Şile'de köpek saldırısına uğrayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı

2 Saat Önce
2022-09-09 09:47:45
Köpek saldırısına uğrayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı

Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.

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Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.

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Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.

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1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.

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DHA

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