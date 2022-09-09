Köpek saldırısına uğrayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı
Şile'de köpek saldırısına uğrayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı
2022-09-09 09:47:45
Şarkıcı Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atıldı.
Şarkıcı Tuğba Altıntop dün akşam arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.
1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop köpek saldırısında yüzünden yaralandı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.
DHA
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