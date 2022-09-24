Geçtiğimiz gün İstanbul’da düzenlenen Büyük Aile Mitingi’nin ardından LGBT tartışması sosyal medyada yeniden alevlendi. LGBT ile ilgili paylaşımda bulunan İslam hukukçusu Dr. İhsan Şenocak, aile kurumunun tehdit altında olduğuna dikkat çekti

LGBT ile ilgili paylaşımında Avrupa'da aile kurumunun çöktüğünü vurgulayan Dr. Şenocak, ‘Köpek besleyen kadınlar, çocuk büyüten annelerden daha fazla' dedi. Şenocak'ın yorumu çok sayıda kullanıcı tarafından destek topladı

“Köpek besleyen kadınlar, çocuk büyüten annelerden daha fazla”

“LGBT Avrupa'da aileyi çökertti. Köpek besleyen kadınlar, çocuk büyüten annelerden daha fazla. Yok oluş sürecine girdiğini gören Batı, bizi de bitirmek için ahlaksız oluşumları fonluyor. Bu durumda ahlaksız ilişkileri savunan sadece GAFİL değil, aynı zamanda HAİNDİR.”

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