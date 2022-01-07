Konya - Karaman arası hızlı tren ne zaman açılacak? Ankara-Konya-Karaman hızlı treni

Konya - Karaman arası hızlı tren ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı ile Bakan Karaismailoğlu tarafından hizmete alınacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Konya ile Karaman seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini ise 2 saat 40 dakikaya indirmesi hedefleniyor. Ankara-Konya-Karaman hızlı treni detayı...

Konya - Karaman arası hızlı tren ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı ile Bakan Karaismailoğlu tarafından hizmete alınacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Konya ile Karaman seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini ise 2 saat 40 dakikaya indirmesi hedefleniyor. Ankara-Konya-Karaman hızlı treni detayı...

Konya - Karaman arası hızlı tren ne zaman açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın prestijli projeler arasında yer aldığını belirterek, hatta, altyapı ve üstyapı iyileştirmesi yaparak hız ve kapasite artışı sağladıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda hem yük hem yolcu taşımacılığı yapılacak." diyen Karaismailoğlu, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini dile getirdi.

Ankara-Konya-Karaman hızlı treni

Mevcut durumda 26 çift tren olan hat kapasitesini, proje sonrasında 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek." diye konuştu.

Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39,6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3,9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4,5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.

[AA]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.