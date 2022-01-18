Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Konya Valiliği 19 Ocak kar tatili açıklaması

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da yağışların devam etmesiyle beraber büyük zorluklar yaşanıyor. Birçok ilçede yol açma çalışmaları devam ederken Konya Valiliği kar tatili konusunda bir açıklama yayınladı. Peki ama Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya Valiliği kar tatili açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da yağışların devam etmesiyle beraber büyük zorluklar yaşanıyor. Birçok ilçede yol açma çalışmaları devam ederken Konya Valiliği kar tatili konusunda bir açıklama yayınladı. Peki ama Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya Valiliği kar tatili açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil mi?

Konya'da yaşanan kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitime ara verildi. Konya Valiliği'nin açıklamasına göre; Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte eğitime uzaktan eğitim ile devam edileceği de bildirildi.

Bu ilçelerin yanı sıra; Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim ile eğitime devam edileceği söylendi.

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