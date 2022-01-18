DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Kazakistan'da OHAL sona erdi
8 partiden 3'üncü ittifak girişimi
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu
1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!
ÖTV düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır? 2022'de ikinci el pazarı ne olur? 2022'de araba alınır mı?
Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
Fitch Türk piyasasına nasıl bakıyor? Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Fed faiz artırımı kesin mi?
Gaziantep’te okullar tatil edildi mi? Gaziantep’te eğitime ara verildi mi?
Bakan Yanık duyurdu: 2 bin 300 TL oldu
Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı
Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması
Sahte doçentlik diplomasına tahliye!
Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

TIMETURK / GÜNDEM / Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Konya Valiliği 19 Ocak kar tatili açıklaması

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Konya Valiliği 19 Ocak kar tatili açıklaması

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da yağışların devam etmesiyle beraber büyük zorluklar yaşanıyor. Birçok ilçede yol açma çalışmaları devam ederken Konya Valiliği kar tatili konusunda bir açıklama yayınladı. Peki ama Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya Valiliği kar tatili açıklamaları...

1 Saat Önce
2022-01-18 21:39:07
Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Konya Valiliği 19 Ocak kar tatili açıklaması

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da yağışların devam etmesiyle beraber büyük zorluklar yaşanıyor. Birçok ilçede yol açma çalışmaları devam ederken Konya Valiliği kar tatili konusunda bir açıklama yayınladı. Peki ama Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya Valiliği kar tatili açıklamaları...

Konya'da yarın okullar tatil mi?

Konya'da yaşanan kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitime ara verildi. Konya Valiliği'nin açıklamasına göre; Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte eğitime uzaktan eğitim ile devam edileceği de bildirildi.

Bu ilçelerin yanı sıra; Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim ile eğitime devam edileceği söylendi.

tatil mi .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş