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TIMETURK / GÜNDEM / Konya'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi kar tatili hangi illerde uygulanacak?

Konya'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi kar tatili hangi illerde uygulanacak?

Konya'da kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde başlayan kar öğle vakitlerinde tutmaya başladı. Peki ama Konya'da okullarda kar tatili uygulanacak mı? Konya'da okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte 20 Aralık Pazartesi okula gidilecek mi?

2 Saat Önce
2021-12-19 15:08:01
Konya'da okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi kar tatili hangi illerde uygulanacak?

Konya'da kar yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde başlayan kar öğle vakitlerinde tutmaya başladı. Peki ama Konya'da okullarda kar tatili uygulanacak mı? Konya'da okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte 20 Aralık Pazartesi okula gidilecek mi?

Konya'da okullar tatil mi?

Konya'da yaşanan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu haftanın yağışla geçeceği bildiriliyor. Konya Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Valilikte kılavuz yayımlandığı takdirde tatil detaylarını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Konya'da kar kalınlığı 22 cm

Konya merkezde kar yağışları devam ederken kar kalınlığı 22 santimetreye kadar ulaştı. Bazı ağaçların devrildiği ve yolların buzlandığı manzaralar görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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