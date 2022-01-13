Konya'da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Konya'da okul kar tatili mi oldu? Konya'da hava şartlarının şiddetli olmasından dolayı büyük zorluklar yaşanıyor. Veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Konya'da kar tatili hangi ilçelerde olacak? Okullar tatil edilecek mi valilik açıklaması...

Konya'da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Konya'da okul kar tatili mi oldu? Konya'da hava şartlarının şiddetli olmasından dolayı büyük zorluklar yaşanıyor. Veliler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Konya'da kar tatili hangi ilçelerde olacak? Okullar tatil edilecek mi valilik açıklaması...

Konya'da okullar tatil mi?

Konya Valiliği'nin yaptığı açıklamada; “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" sözlerine yer verildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.