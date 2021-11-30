Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.