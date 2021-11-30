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Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

31 Dakika Önce
2021-11-30 18:45:09
Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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