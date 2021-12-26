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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Noel saldırısı : 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni şehrinde restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

18 Dakika Önce
2021-12-26 02:20:18
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Noel saldırısı : 5 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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