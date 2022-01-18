KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK başvurusu nereden yapılır? KOMEK online kayıt yap!

KOMEK kayıt nasıl yapılır? KOMEK başvuruları başladı. Konya Meslek Edindirme Kursları büyük rağbet görüyor. Binlerce kişinin başvurduğu bu eğitimleri belediye yakından takip ediyor. Sadece eğitim değil birçok alanda hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, KOMEK için sitede başvuru alanı ve bilgilendirme servisi bulunuyor. Peki ama KOMEK başvurusu nasıl olur ve nereden yapılır? Online KOMEK başvurusu için nereye giriş yapılır? İşte detaylar...

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başvuruları başladı. KOMEK kayıt nasıl yapılır? Binlerce kişinin başvurduğu bu eğitimleri belediye yakından takip ediyor. Sadece eğitim değil birçok alanda hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, KOMEK için sitede başvuru alanı ve bilgilendirme servisi bulunuyor. Peki ama KOMEK başvurusu nereden nasıl yapılır?

KOMEK başvurusu nereden yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) başvuruları için belediyenin internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Birçok kurs, yatırım ve eğitim gibi hizmet sunan Konya Belediyesi internet sitesinin "KOMEK" için bir başvuru alanı bulunuyor. Online kayıt için aşağıdaki linkten başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

KOMEK Başvurusu Yapmak İçin TIKLAYINIZ...

Siteye giriş yaptıktan sonra "Meslek Dersleri İçin" olan kısma giriş yapılacaktır.

Girişin ardından aşağıda belirtilen kısımlar doldurularak başvuru gerçekleştirilebilir.

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