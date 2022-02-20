Komada olan Kenan Işık'ın durumu nasıl?

2014 yılında fenalaşarak kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Kenan ışık o günden bugüne komada. Yakın arkadaşı, Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine Işık sosyal medya platformu Twitter’da gündem konusu haline geldi. Peki, Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster, adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrası saunaya girmişti. Sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki Kenan Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek anlattı. İşte merak edilen haberin detayları…

Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

2014 yılında spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık geçirdiği kaza sonrası 8 yıldır komada. Işık'ın sağlık durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek anlattı. Ozan Zeybek ”Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.” Açıklamasında bulundu. .