Koltuksuz otomobil kazası! ‘Her şeyi bilerek yaptım’

Adana'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen koltukları sökülmüş otomobil, yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada direksiyon simidi kırılan ve sürücü koltuğu yerine plastik bahçe sandalyesi konulduğu belirlenen otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. B.G. (26) yönetimindeki 01 AFR 883 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip, kavşakta Murat Ö. (40) idaresindeki 01 M 0588 plakalı yolcu minibüsüne yandan çarptı.

Bu sırada bulvarda devriye görevinde bulunan polis ekibi, kazayı fark edip, telsiz anonsuyla durumu bildirdi. Kazada yaralanan ve durumunun ağır olduğu belirtilen otomobil sürücüsü ve yanındaki biri çocuk 2 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAPUTTAKİ YAZI; ‘HER ŞEYİ BİLEREK YAPTIM'

Kazada ağır hasar alan otomobilin kaputundaki 'Her şeyi bilerek yaptım' yazısı dikkat çekti. Otomobilde yapılan incelemede, ön ve arka koltuklarının sökülü olduğu, sadece sürücü mahalline plastik bahçe sandalyesi konulduğu, ayrıca kaza sırasında direksiyon simidinin de kırıldığı tespit edildi.

Öte yandan kimlik kontrolünde aranması olduğu saptanan minibüs sürücüsü Murat Ö. ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, yapılan incelemenin ardından otomobilin çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA .