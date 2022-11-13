Kolivar ile avukatı arasında ''Silivri'' polemiği!

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklu buluna Cihan Kolivar, ''Silivri'' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Avukat Tugay Bek'in Silivri ile ilgili yaptığı açıklamanın kendisine ait olmadığını iddia etti.

Avukat Bek, Kolivar'ın tutuklanmasına ilişkin "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor" değerlendirmesini yaptığını aktarmıştı.

Kolivar bu sözleri yalanlayarak ifadelerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Kolivar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avukat Bek ile yaptığı sohbette bazı sözlerin kendi ağzından çıkmış gibi basına servis edildiğini kaydetti.

Kolivar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi akşamlar. 10.11.2022 tarihinde benimle görüşmek isteyen bir avukatın bu talebini geri çevirmeyerek kendisi ile bir sohbet gerçekleştirdim. Halimi hatırımı sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı akşam basında hakkımda birtakım haberler çıktı. Benim ağzımdan çıkmış gibi cümleler basına servis edildi. Bir hasbihalin farklı noktalara çekilerek basına bu şekilde aktarılmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım. Yaşanan bu durum nedeniyle avukatım Bilge Çiftçi ve ailem dışında görüşme yapmak isteyenlerin talebini kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bilindiği üzere söylediklerim nedeniyle buradayım. Basına yansıdığı gibi söylemlerim olacak olsa dahi bunu avukatım Bilge Çiftçi veya oğlum Kerem Kolivar aracılığı ile yaparım. Sağlıcakla kalın…”

Cihan Kolivar'ın kendisini yalanlaması üzerine Avukat Tugay Bek'ten de bir açıklama geldi.

"Fırıncılar Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ile Cezaevi'nde yapmış olduğum görüşmenin notlarını, kendisinin de olurunu alarak Evrensel Gazetesi aracılığı ile kamuoyuna taşımıştım.” diyen Bek, Bugün Cihan Kolivar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar, bir takım medya kuruluşlarında da yer buldu. Söz konusu paylaşımda, haberde geçen ifadelerin, Cihan Kolivar'ın ağzından çıkmadığı ve bilgisi dışında kamuoyu ile paylaşıldığı ileri sürülmüştür. Daha öncede belirtmiş olduğum gibi haberde geçen ifadelerin tamamı da Cihan Kolivar'a ait olup, onun bilgisi ile haberleştirilmiştir. Cihan Kolivar'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyor, kendisinin bizzat haberi ve sözlerini teyit edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. .