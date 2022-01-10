Kocaeli’de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangına müdahale çalışmalarına katılan 2 fabrika 2 işçisi dumandan etkilendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.