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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-07-21 17:06:23
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu. AA

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