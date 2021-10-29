KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, hafta sonu gerçekleştirilecek olan kurultay öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eski partisi olan UBP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek olan Kurultayı hakkında konuşan Faiz Sucuoğlu, “Yapacağımız kurultayın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Genel Başkan adaylığına benimle birlikte 3 aday var. İnşallah demokratik ve şeffaf bir yarış olacak. Bu yarışın sonunda kazanan arkadaşlarımızdan birisi önümüzdeki süreçte partinin başkanı, aynı zamanda da KKTC'nin Başbakan adayı olacak. Belki bir erken seçim hükümeti, belki bir yıllık hükümet sürecini tamamlar. Bu sürecin devam edeceği başlangıç noktasıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye ile KKTC'nin ilişkilerine de değinen Sucuoğlu, “Türkiye ve KKTC' bir et tırnak gibi görüyoruz. Yani ayrılmaz bir parça olarak görüyoruz. Dolayısıyla ilişkiler ve yapılacak olan çalışmalar aynen, aynı düzeyde ve paralellikte devam edecektir. Bu konuda da kimsenin kuşkusu olmasın. UBP özellikle Türkiye'nin öne koyduğu dış politika başta olmak üzere, ekonomik anlamdaki katkı çalışmalarına yüzde yüz paralellik gösteren bir partidir” dedi.

Demokratik ve şeffaf bir yarış olacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eski partisi olan UBP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek olan Kurultayı hakkında konuşan Faiz Sucuoğlu, “Ulusal Birlik Partimizin 3 yılda bir olağan kurultayı oluyor. Bunun üçüncü yılı da 30-31 Ekim'de dolduğu için kurultayımızı yapacağız. Ulusal Birlik Parti hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük partisi. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtını dayayabileceği en büyük kaya parçasıdır. Dolayısıyla her anlamda Ulusal Birlik Partisi'nin güçlü olması özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan insanların toplandığı bir parti olduğu için milli dava anlamında ciddi katkı sağlıyor. Yapacağımız kurultayın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Genel Başkan adaylığına benimle birlikte 3 aday var. İnşallah demokratik ve şeffaf bir yarış olacak. Bu yarışın sonunda kazanan arkadaşımızdan birisi önümüzdeki süreçte UBP'nin başkanı aynı zamanda da Başbakan adayı olacak. Belki bir erken seçim hükümeti, belki bir yıllık hükümet sürecini tamamlar. Bu sürecin devam edeceği başlangıç noktasıdır. Bütün Kıbrıs halkı Ulusal Birlik Partimizin kurultayına odaklanmıştır. Çünkü bu kurultaydan hemen sonra muhtemelen erken seçim olmazsa en geç bir yıl sonra seçim var” ifadelerini kullandı.

“Ersin Tatar ile tam bir uyum içerisindeyiz”

Faiz Sucuoğlu, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile tam bir uyum içerisindeyiz. Kendisi Ulusal Birlik Partisi'nin Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup kazanan bir arkadaşımızdır. Bizim ile paralel bir şekilde hareket eden, özellikle KKTC ve Türkiye ilişkileri odağında da yüzde yüz aynı fikirde olduğumuz, destek verdiğimiz kişidir. İnşallah ikinci dönemde de bizim de desteklerimizle yine cumhurbaşkanlığına devam edecektir. Cumhurbaşkanımızla ilişkilerimiz hem siyasi hem dostluk anlamında tam uyum içerisindedir” şeklinde konuştu.

“Türkiye ve KKTC et ile tırnak gibi”

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiyi değerlendiren Faiz Sucuoğlu, “Türkiye ve KKTC'yi bir et tırnak gibi görüyoruz. Yani ayrılmaz bir parça olarak görüyoruz. Dolayısıyla ilişkiler ve yapılacak olan çalışmalar aynen, aynı düzeyde ve paralellikte devam edecektir. Bu konuda da kimsenin kuşkusu olmasın. UBP, özellikle Türkiye'nin öne koyduğu dış politika başta olmak üzere ekonomik anlamdaki katkı çalışmalarına yüzde yüz paralellik gösteren bir partidir. Aynen de devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye karşılıksız katkıları, hem halk hem bizler tarafından memnuniyetle karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.