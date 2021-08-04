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TIMETURK / GÜNDEM / KKTC lideri Tatar Manavgat'ta: ''Türkiye'nin acısı bizim acımızdır''

KKTC lideri Tatar Manavgat'ta: ''Türkiye'nin acısı bizim acımızdır''

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaret ettiği Manavgat'taki yangın bölgesinde konuştu.

1 Gün Önce
2021-08-04 15:44:04
KKTC lideri Tatar Manavgat'ta: ''Türkiye'nin acısı bizim acımızdır''

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Tatar, Manavgat Ulualan'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Ersin Tatar, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve kısa sürede yangınları kontrol altına alacağını söyledi.

Ersin Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede acıların sarılacağına inancım tamdır.

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin hareket kabiliyeti, 5 binden fazla çalışan yangınların söndürülmesi için büyük bir çaba içinde olduklarını gözledim. Yangının en erken zamanda söndürüleceğine inancım tamdır.

Nem oranının düşük olduğu ortamda yangının kolay kolay söndürülmesi beklenmez. En erken zamanda söndürüleceği inancımı belirtiyorum. KKTC'den bir ekibin bugün buraya geleceğini, duyarlılığımızı ifade etmek bakımından katılacağını belirtmek istedim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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