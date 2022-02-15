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TIMETURK / GÜNDEM / KKTC'den ‘silahlı Rum papaz’ tepkisi

KKTC'den ‘silahlı Rum papaz’ tepkisi

KKTC Dışişleri Bakanlığı: 'Bugüne kadar Ada'daki Türk varlığına karşı düşmanlık duygularını canlı tutmak için elinden geleni yapan Rum Ortodoks Kilisesinin böylesi kışkırtıcı bir faaliyet içinde yer alması şaşırtıcı değildir.'

3 Saat Önce
2022-02-15 17:17:41
KKTC'den ‘silahlı Rum papaz’ tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) papazların atış talimi yapmasına ilişkin, "Bugüne kadar Ada'daki Türk varlığına karşı düşmanlık duygularını canlı tutmak için elinden geleni yapan Rum Ortodoks Kilisesinin böylesi kışkırtıcı bir faaliyet içinde yer alması şaşırtıcı değildir. En iyi atış yapan papazlara ödül verilmesine kadar varan bu atış talimini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafında, papazların katılımıyla düzenlenen askeri tatbikat hakkında yazılı açıklama yaptı.

Rum kesiminin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiği ve bazı ülkelerle tatbikatlarını sıklaştırdığının önceden duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, bu kez Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Rum Ortodoks Kilisesi iş birliği ile papazlara silah eğitimi verildiğinin basına yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar Ada'daki Türk varlığına karşı düşmanlık duygularını canlı tutmak için elinden geleni yapan Rum Ortodoks Kilisesinin böylesi kışkırtıcı bir faaliyet içinde yer alması şaşırtıcı değildir. En iyi atış yapan papazlara ödül verilmesine kadar varan bu atış talimini en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Rum Ortodoks Kilisesinin geçmişte de RMMO ile benzer tatbikatlara müdahil olduğuna değinilen açıklamada, kilisenin, RMMO'ya mali kaynak aktardığının da basına yansıdığı vurgulandı.

"Kıbrıs Rum liderliği ve Rum Ortodoks Kilisesinin esas amacını ortaya koymuştur"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyanın şahit olduğu bu düşmanca faaliyet, Kıbrıs Rum liderliği ve Rum Ortodoks Kilisesinin esas amacını ortaya koymuştur. Bu görüntüler karşısında, adada bir anlaşmaya varılmasını desteklediklerini iddia eden uluslararası aktörlerin hala sessizliğini koruyor olması ise manidardır. Tüm uyarılarımıza rağmen GKRY'nin silahlanma ve askeri faaliyetlerine devam etmesi, Kıbrıs Türk halkının kendi egemen devletini ve ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünü kırmızı çizgi olarak belirlemesinde ne kadar haklı olduğunu göstermektedir." .

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