KKTC'de UBP'nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu oldu

KKTC'te Ulusal Birlik Partisinin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 22. Olağan Kurultayı, 30-31 Ekim tarihlerinde Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Kurultayda genel başkanlık için Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre yarıştı.

Oyların yüzde 60,7'sini alan Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı seçildi. Diğer adaylardan Taçoy, yüzde 32,9; Töre ise yüzde 5,4 oy aldı. İki gün süren oylamada toplam 8 bin 727 oy kullanıldı. Sucuoğlu 5 bin 295, Taçoy 2 bin 869 ve Töre 468 oy alırken 95 oy ise geçersiz sayıldı.

UBP Divan Başkanı Sunat Atun, sonuçları açıklayarak ilk turda salt çoğunluğu elde eden Sucuoğlu'nu UBP'nin yeni genel başkanı ilan etti.

Sucuoğlu, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada, tek hedeflerinin "tek başına iktidar" olduğunu belirtti.

"Hiç kimse kaybetmeyecek, omuz omuza devam edeceğiz"

Diğer adaylara da teşekkür eden Sucuoğlu, "Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Gemi su alırsa hepimiz zarar görürüz. Biz gemiyi batırmayacağız. Hiç kimse kaybetmeyecek, omuz omuza devam edeceğiz." dedi.

Sucuoğlu, UBP'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüz destek verdiğini söyledi.

Ana vatan Türkiye ile yıllardır bu davayı götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini kaydeden Sucuoğlu, Türkiye sevgisinin UBP içerisinde asla tartışılamaz olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, konuşmasında partisinin ülke ekonomisine verdiği öneme dikkati çekti.

Erken seçim sonu veya seçime kadar kurulacak seçim hükümetinin en önemli hedefinin ekonomi olacağını vurgulayan Sucuoğlu, "Vatandaşımızın cebindeki 5 kuruşu 10 kuruş nasıl yapabiliriz, onun kavgasını ve mücadelesini vereceğiz." dedi.

Sucuoğlu'nu destekleyenler, kurultayın yapıldığı salonda kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verecek

Cumhurbaşkanı Tatar, en yakın tarihte UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu'na yeni hükümeti kurma görevi vermesi; Sucuoğlu ile görüşmesinde erken seçim konusunu da ele alması bekleniyor.

KKTC'de eski UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim'de, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, hükümetin istifasını sunmasının ardından yeni hükümetin oluşumuna yönelik temaslarını sürdürerek Cumhuriyet Meclisindeki siyasi parti liderleri ve bağımsız milletvekilleri ile görüşmüştü.

Öte yandan Tatar, UBP Kurultayı'nda genel başkanlığı kazanacak kişiye hükümeti kurma görevini vereceğini ve bu hükümetin seçime kadar gideceğini ifade etmişti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığını kazan Faiz Sucuoğlu kurultay sonrası ilk mesajını verdi. Sucuoğlu yaptığı konuşmasında bir sonraki hedefinin UBP'yi tek başına iktidara taşımak olduğunu vurguladı.

Faiz Sucuoğlu'nun konuşması şöyle:

Değerli UBP'liler bu akşam gerçekten UBP'de yaşanan ve yakışan bir demokrasi örneğini hep birlikte gösterdik.

Hepimiz buradayız, bu enerji ve bu gücü görünce tek başında iktidar tek hedefimizdir.

Bu inançla UBP erken genel seçimde tek başına iktidar olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu akşamki bu heyecan ayak seslerinin geldiğini gösteriyor. Yakında erken seçimden hemen sonra tek başına iktidar olma şansı çok yüksek bir UBP göreceksiniz.

“‘Kimse aday olmasın ben aday olayım' olmaz”

UBP kurultayı hep yarışlı olur, demokrasi gereği yarışlı olması gerekir. Demokrasinin gereği

‘tek başına kimse aday olmasın ben geleyim' demokraside böyle bir şey yok.

İki arkadaşıma da candan teşekkür ederim bu süreç içerisinde doğal olarak üçümüzde yarıştık. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz gemi su alırsa, gemi batarsa hepimiz batarız.

Biz gemiyi batırmayacağız. Mücadele omuz omuza devam edecek.

Biz birlik ve bütünlüğe inana birisiyiz. UBP'de küskünlük, kutuplaştırma asla olmayacak. Birlik ve bütünlükle omuz omuza erken seçime tüm arkadaşlarımıza yola çıkacağız bu mücadele sonucunda da tek başımıza iktidar olacağız.

“Türkiye sevgisi UBP'de asla tartışılamaz”

UBP, Kıbrıs konusunda dış siyaset konusunda kendi içinden çıkan sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu tezlerin yüzde yüz destek veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti anavatanımızla birlikte bu davayı yıllardır götürdük.

Türkiye sevgisi UBP'de asla tartışılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti anavatınımız yıllardır karşılıksız, beklentisiz arkamızda olmuştur koşulsuz destek vermiştir. Kıbrıs Türk halkının en büyük şansı anavatanının olmasıdır.

Çok sıkıntı bir süreçten geçiyoruz pandemi nedeniyle ekonomik problemler doğal olarak KKTC'de de yaşanmaktadır erken seçim sonu yeni hükümet veya seçim hükümeti en önemli hedefi ekonomi olacaktır.

Vatandaşın 5 kuruşunu nasıl 10 kuruş yapabiliriz onun mücadelesini vereceğiz.

Bizim siyaset anlayışımız ben yoktur biz varız yeni parti meclisimizle birlikte çok ciddi kararları birlikte alacağız. Ben yaparım olmaz biz yapmak zorundayız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.