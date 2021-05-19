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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan kutlama mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.

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19.05.2021 09:01:00
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan kutlama mesajı

Tatar videolu mesajında, "19 Mayıs 1919 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basarak kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Atatürk, Türk istiklalini, halk egemenliğine dayanan devleti gençlere emanet etti” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkü Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yol almaya mutlaka devam edecektir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anar, başta geleceğimizin mimari, güvencesi gençlerimiz olmak üzere herkesi saygıyla sevgiyle selamlarım” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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