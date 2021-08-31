KKTC Başbakanı Saner: Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesiyle ilgili Başbakanlıkta bir kriz masası kurulduğunu belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini bildirdi.

Başbakan Saner, "Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu" ifadesini kullandı.

Saner, şunları kaydetti:

"Suriye'den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi ana vatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık, ilgili tüm bakanlıklarımız ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın."

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'den sızan yakıta karşı neler yapılabileceği konusunda tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ataoğlu, teknik ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarını anında başlattığını vurguladı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de hareket ederek Sahil Güvenlik ekiplerinin Karpaz bölgesinde konuşlandığını belirten Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personelinin de Karpaz bölgesinde hazır bulunduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

Ataoğlu, Türkiye'den uzman bir ekibin yarın Ada'ya gelerek çalışmalara başlayacağını da kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.

Ataoğlu, uydu aracılığıyla takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekibin çok hızlı bir şekilde müdahale edeceğini vurgulayarak, gerekli işlemin profesyonel şekilde yapılacağını ifade etti.

Esed rejimi medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.