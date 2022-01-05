DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Psikoz belirtileri nelerdir? Şizofreni ve psikoz aynı mıdır?
Tokayev, ülkesindeki durum ile ilgili halka seslendi
Konyaspor'dan Abdulkadir Parmak hamlesi
İsviçre'de Kovid-19 vakaları artıyor
2021’de satılan otomobil/araç sayısı açıklandı
Sabancı Holding’te flaş gelişme! PHILSA ve PMSA hisseleri devredildi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Türkiye 2021'i rüzgar enerjisinde tarihindeki en yüksek kapasite artışıyla kapattı
TBMM Başkanlığı'ndan Gergerlioğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama
Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı, İstanbul ve Kocaeli zirvede yer aldı
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferi var mı? Feribot seferleri iptal edildi mi?
Husiler 12 Yemen askerini öldürdü
Helal Akreditasyon Kurumu belgelendirmede yeni alanlara odaklandı
Maden ihracatında 5,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara faiz indirimli kredi desteği

TIMETURK / GÜNDEM / Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın kurtarılamadı

Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın kurtarılamadı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, M.N.S. (17) adlı kız çocuğunun bıçakladığı, saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştığı annesi Nurcan Soluğan (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.N.S., tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-01-05 21:23:08
Kızının bıçaklayıp kabloyla boğmaya çalıştığı kadın kurtarılamadı

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı.

050120222036470471856

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş