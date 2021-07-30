Kızılcahamam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Çavuşlar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılcahamam Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtar ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Acar, "Belediye olarak tankerlerimizle hemen müdahalede bulunduk. Rabb'im her türlü afetten korusun, yüzde 80'i ormanlarla kaplı ilçemizde havanın çok sıcak olduğu bugünlerde özellikle yangına neden olabilecek hususlarla ilgili çok dikkatli olalım." diye konuştu.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz da "Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. 40 dönümü orman, 30'u arazi olmak üzere 70 dönüm yandı." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.