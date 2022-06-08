DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1237 ₺

EURO

18,4467 ₺

ALTIN

1.021,13 ₺

BİST

2.540,36 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Kız kaçırmaya geldiler, anneyi görünce kaçtılar

Kız kaçırmaya geldiler, anneyi görünce kaçtılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız kaçırma teşebbüsünde bulunan 5 kişi, genç kızın annesi ile yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından 5 şüpheli kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

35 Dakika Önce
2022-06-08 20:18:43
Kız kaçırmaya geldiler, anneyi görünce kaçtılar

Olay öğleden sonra, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç.'yi (17) kaçırmak için kamyonet ile mahalleye gelen 5 kişiye, genç kızın annesi N.Ç. ile yakınları müdahale etti.

62a0d61c470a9b0b541b1ff8

Çıkan arbedenin ardından 5 şüpheli mahalleden kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

62a0d61c470a9b0b541b1ff9

Şikayetçi olan H.Ç. ve annesi N.Ç., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş