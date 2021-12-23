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TIMETURK / GÜNDEM / Kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Derya Gül'ü (35) tabancayla vurarak öldüren Semih Sayın (40), aynı silahla başına ateş etti.

24 Dakika Önce
2021-12-23 00:59:55
Kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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