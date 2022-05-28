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Kız arkadaşını rehin aldı, vurularak yakalandı

Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza A.'yı da rehin aldı.

27 Dakika Önce
2022-05-28 22:08:57
Kız arkadaşını rehin aldı, vurularak yakalandı

İkna çabalarına rağmen bu şekilde pansiyondan kentin en işlek caddesine çıkan Atilla, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.

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Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza A.'ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı.

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Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza A. da kurtarıldı.

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Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza A ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza A.'nın bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi.

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Bu arada rehin alma ve şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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