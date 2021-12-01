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TIMETURK / GÜNDEM / Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, rüşvet ve usulsüzlük suçlamasıyla tutuklandı

1 Saat Önce
2021-12-01 21:28:02
Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı. Türk Telekom Reklamı

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Jandarma ve polis ekipler adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.

DHA/Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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