Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan kritik ''aşı ve PCR testi'' kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testleriyle ilgili yeni bir karar geldi.

Kurul, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.