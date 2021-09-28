Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan kritik ''aşı ve PCR testi'' kararı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
2021-09-28 14:30:23
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR testleriyle ilgili yeni bir karar geldi.
Kurul, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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