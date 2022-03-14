Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor

Perşembe gecesinden itibaren yurt genelinde soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkisini yitirse de son verilere göre kış henüz bitmemiş görünüyor. Hava Forum'un aktardığına göre, 17-18 Mart tarihlerinde bir soğuk hava dalgası daha yolda. Son raporlarda bu soğuk hava dalgası ihtimalinin daha da arttığı belirtildi. Şu an etkili bir yağış olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapılmazken, Perşembe gecesinden itibaren soğuk hava dalgasının yurt genelinde hissedileceği tahmin ediliyor. .