DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'daki yeni yaşam alanınız: Bof Hotels
Elon Musk, Putin'e meydan okudu!
İstanbul'daki eviniz: Bof Hotel
Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur?
TOKİ'nin Konya, Düzce ve Karaman indirimli konutlarına başvurular başladı mı?
Yargı 24. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı yeni bölüm izle | Yargı'nın 24. bölümünde neler oldu?
Aile hekimlerine zam mı yapıldı? Aile hekimlerine ne kadar zam yapılacak? 2022 Aile hekimi (sağlık ocağı doktoru) maaşı ne kadar oldu?
'Cübbeli Ahmet’le Serdar Tuncer arasında 'kalça' polemiği
Ebe maaşına zam yapıldı mı? Ebe maaşları ne kadar oldu? 2022 ebelere zam yapılacak mı?
Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor
Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında?
Ford Otosan'dan Romanya hamlesi
Miçotakis koronavirüse yakalandı
Azerbaycan, Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz akışını artıracak
Yusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir?

TIMETURK / GÜNDEM / Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor

Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor

Perşembe gecesinden itibaren yurt genelinde soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

47 Dakika Önce
2022-03-14 14:16:49
Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkisini yitirse de son verilere göre kış henüz bitmemiş görünüyor. Hava Forum'un aktardığına göre, 17-18 Mart tarihlerinde bir soğuk hava dalgası daha yolda. Son raporlarda bu soğuk hava dalgası ihtimalinin daha da arttığı belirtildi. Şu an etkili bir yağış olup olmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapılmazken, Perşembe gecesinden itibaren soğuk hava dalgasının yurt genelinde hissedileceği tahmin ediliyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş