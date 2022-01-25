Kırmızı şimşek çakması normal mi? İstanbul’da çakan kırmızı şimşek ne anlama geliyor?

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı devam etmekte. Kar yağışı sebebiyle hayat daha zor hale gelse de karın doğal güzelliği insanları büyülemekte. İstanbul’da kar yağışı esnasında ortaya çıkan kırmızı şimşek vatandaşlar arasından paniğe yol açtı. Peki, kar yağarken şimşek çakması normal mi? Kırmızı şimşek çakması normal mi?

İstanbul'da meydana gelen kırmızı şimşek birçok insanın gündeminde bulunmakta. 3 gündür kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da kırmızı şimşek çakması ve gök gürültüsü duyulması, vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar kar yağarken şimşek çakmasının normal bir olay olup olmadığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Kar yağarken şimşeğin çakması normal mi?

Kar yağarken şimşek çakması genellikle deniz kıyısı olan bölgelerde gerçekleşir. Deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasıyla meydana gelir. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesiyle bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşur. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü gerçekleşir.

Kırmızı şimşek nedir ve çakması normal mi?

Red sptrite veya Türkçe adıyla kırmızı şimşek, fırtına bulutlarının üst katmanında ve 65-95 kilometre yükseklikte şimşek ve yıldırım benzeri elektrik boşalması esnasında, nötr azot moleküllerden geçen elektrik akımının sonucunda, 3-10 milisaniyede oluşan kırmızı turuncu renk tonlarındaki parlaklıktır.

Red sprite veya kızıl cin, 3-10 milisaniye gibi kısa sürede gerçekleştikleri için çok ender görüntülenebilmektedir. Bu ilginç doğa olayı İyonosfer'deki düzensizlikler sonucu oluştuğu söylenmekle birlikte henüz kesin bilgi elde edilememiştir.

Meteoroloji yetkilileri 'Gök gürültüsü şimşek ve kar yağışı yadırgandı. Çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşuyor. Bu ilkbaharda yaşanan doğa olayının bir benzeri. Bu nedenle de aynı ilkbahardaki gibi gök gürültüsü meydana geliyor. Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok” açıklamasını yaptı.

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