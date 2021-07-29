Kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' MİT operasyonuyla yakalandı

Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir'in 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

Irak'tan Avrupa'ya geçiş yapacağı belirlenen terörist Demir, MİT'in yürüttüğü operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.