Kırklareli kâbusu yaşadı! Çatılar uçtu, camlar patladı, ağaçlar devrildi

Kırklareli'nde dün sabah başlayan fırtına gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentte şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çok sayıda binanın çatısı uçtu.

Kırklareli'nde sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.

BELEDİYE BAŞKANI KESİMOĞLU: BU KADARINI BEKLEMİYORDUK

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kırklareli'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm kurumların teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."

Kofçaz ilçesinde de fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.