DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2744 ₺

EURO

17,6843 ₺

ALTIN

967,20 ₺

BİST

2.415,31 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Kırklareli'de 25 dekar buğday tarlası yandı

Kırklareli'de 25 dekar buğday tarlası yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki tarlada yangın çıkarken, 25 dekar buğday ekili alan ile 30 dekar anız zarar gördü.

15 Saat Önce
2022-07-06 22:24:05
Kırklareli'de 25 dekar buğday tarlası yandı

Karaağaç ve Ertuğrul köyleri arasında anızların bulunduğu tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede buğday ekili alanlara sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. 25 dekar buğday alan ile 30 dekar anız zarar gördü. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgeye gelerek, incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş