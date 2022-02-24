Kırım Derneği’nden Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı hakkında açıklama

Kırım Derneği 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgallerini top yekün savaş durumuna getirmesini protesto eden bir basın bildirisi yayınlandı.

Kırım Derneği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında yaptığı işte o basın açıklaması;

Rusya, emperyalist emellerini hayata geçirmek gayesiyle bugün bir kez da silahlarını ateşleyerek kaba gücünü devreye sokmuştur. Geçmişinde sömürgesi altına aldığı topraklarda yaşayan insanlara yönelik katliam ve soykırım suçları ile dolu olan Rusya'nın bugün başlattığı saldırıda asker-sivil gözetmeksizin ateş açıyor olması sabıka kaydına yeni katliam suçları eklemekten hiç kaçınmadığının da bir delilidir.

Uluslararası sistemin temel kurallarını ihlal eden ve tamamını dalga geçercesine ayaklar altına alan Moskova yönetimi sadece Ukrayna'ya değil, tüm dünyadaki barış ortamını da tehdit etmektedir. Rusya için amaç sadece Ukrayna'nın demokratikleşmesini engellemek veya bölgede kendi uydularını yaratmak değildir. Rusya'nın amacı, emperyalist planlarını gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturmaktır. Hiç şüphesiz ki bu, başta sınır komşularını ve arkasından da tüm dünyayı tehdit eden açık bir saldırıdır.

Bütün dünya devletlerini ve insanlığı Rusya'nın hukuk ve diploması kurallarını bir kez daha çiğneyerek başlattığı bu hayasızca saldırıya karşı en etkili yöntemlerle mücadele etmeye ve Rusya'yı en kısa sürede cezalandırmaya davet ediyoruz.

Rusya'yı lanetliyoruz .