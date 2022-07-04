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Kırıkkale'de su kanalından ceset çıktı

Kırıkkale'de 3 metre derinliğindeki su kanalında Gencay Göçer'in (32) cansız bedeni bulundu. Başında yara izleri tespit edilen Göçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2 Gün Önce
2022-07-04 23:27:36
Kırıkkale'de su kanalından ceset çıktı

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi yakınında meydana geldi. Çevredekiler, 3 metre derinliğindeki kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, itfaiye merdiveniyle kanala inip sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Gencay Göçer olduğunu tespit etti. Göçer'in cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gencay Göçer'in başında yara izleri de görüldü.

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Gencay Göçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, olay yerinde delil araması yaptı. DHA

.

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