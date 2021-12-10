Kırgızistan’dan İstanbul’daki gece kulübü saldırısına ilişkin açıklama
İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi Kırgızistan'da yakalandı
2021-12-10 21:11:49
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen kişinin Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.
Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.
İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.
İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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