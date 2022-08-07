Kiracı, tartıştığı ev sahibi ile kardeşini vurdu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi aynı binada oturduğu ev sahibi ve kardeşini silahla yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan Serhat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.