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'Kimse param yok demesin mi?'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, tam kapanmanın konuşulduğu bir televizyon programında ‘Bodrum’a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin’ diyen şarkıcı Alişan'ın sözlerini eleştirdi

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01.05.2021 10:58:10
'Kimse param yok demesin mi?'

KİMSE PARAM YOK DEMESİN Mİ?

ALİŞAN var ya Alişan...

Televizyon programında şöyle bir söz etmiş:

“Bodrum'a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin.”

Hem Bodrum'da keyif çatıp hem de açlık edebiyatı yapanlar türedi son zamanlarda.

Adamın her şeyi var ama sırf muhalefet yapmak için “Açım” diye bağırıyor.

Ama böyle tipler var diye...

Bodrum'a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin” diye hüküm verilemez.

Hakikaten parası olmayanlar var.

Tabii Alişan'ın gözü hep Bodrum'a keyif için gidenlerde olduğu için...

Onları unutması normal.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan