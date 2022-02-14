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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı: Buraya neden geldim bilmiyorum

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı: Buraya neden geldim bilmiyorum

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan genç yarışmacı Cemre Cansın Ceyhan, 'Aşırı dengesiz biriyim, buraya niye geldim bilmiyorum. Hayatın anlamını arıyorum, dengesiz olduğum için sürekli şehir ve okul da değiştiriyorum. Ben boş geldim boş gidiyorum' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-14 09:57:20
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı: Buraya neden geldim bilmiyorum

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 20 yaşındaki yarışmacı Cemre Cansın Ceyhan damga vurdu.

Cansın, "Buraya niye geldim bilmiyorum. Aşırı dengesiz biriyim" dedi. Cansın'ın konuşmasına İmirzalıoğlu da eleştiride bulundu. İlk dört soruyu cevaplayan Cansın "Bunlar zeka seviyeme uygun sorular olmuş" dedi. Elendiği soru ise herkesi şok etti.

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Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Şubat Pazar ekrana gelen son bölümüne katılan genç yarışmacı Cemre Cansın Ceyhan, konuşmalarıyla sosyal medyada olay oldu.

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Bursa Teknik Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyan Cemre Cansın Ceyhan, Kim Milyoner Olmak İster'de ilk dört soruyu joker de kullanarak geçmeyi başardı. Cansın ilk çıkan sorular için "Tam bana uygun zeka seviyeme uygun sorular olmuş" yorumunu yaptı.

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"BEN BOŞ GELDİM BOŞ GİDİYORUM"

Hayatta bir hedefinin olmadığını ifade eden Cansın "Aşırı dengesiz biriyim, buraya niye geldim bilmiyorum. Doğduğum günden beri karmakarışık duygular içindeyim. Hayatın anlamını arıyorum, dengesiz olduğum için sürekli şehir ve okul da değiştiriyorum. Önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde ardından ise Giresun Üniversitesi'nde okudum ancak bıraktım. Şimdi de Bursa'dayım. Ben boş geldim boş gidiyorum, ne istediğimi bilmiyorum, yaprak gibi sürükleniyorum. Hayatta hiçbir hedefim yok. Ne kariyer anlamında ne de burada. Jokerleri bile bilmiyorum" dedi.

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"EZEL GİBİ ÖMER GİBİ KAZIK YİYE YİYE YAŞADIM"

Kenan İmirzalıoğlu'na başrolünde oynadığı Ezel dizisiyle de örnek veren Cansın "Ezel gibi Ömer gibi kazık yiye yiye yaşadım. Şimdi de buradayım" ifadelerini kullandı.

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İMİRZALIOĞLU: BUNU KABULLENEMİYORUM

İmirzalıoğlu ise genç yarışmacının kendisine bu denli eleştirmesine dayanamayarak "20 yaşında bir insanın kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum. Bu konuda saygı duymayacağım sana kusura bakma" dedi.

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2 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Cemre Cansın Ceyhan, yarışmadaki 5. soruda ise elendi. "TDK Güncel Türkçe Sözlük'te eş anlamlısı 'uçan top' olan hangisidir?" sorusuna doğru yanıt olan voleybol yerine basketbol yanıtını veren Cansın, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. Genç yarışmacı, 2 bin TL'lik para ödülü kazandı.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'e ilginç konuşmasıyla damga vuran Cansın sosyal medyada da gündem oldu.

İşte paylaşımlardan bazıları:

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