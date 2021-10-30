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TIMETURK / GÜNDEM / Kim Milyoner Olmak İster’de Menemen tartışması

Kim Milyoner Olmak İster’de Menemen tartışması

Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta da bir ilginçlik yaşandı. Mehmet Zeki Özhan isimli yarışmacıya yöneltilen 'Menemen' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

1 Saat Önce
2021-10-30 22:22:30
Kim Milyoner Olmak İster’de Menemen tartışması

Yarışmacının verdiği cevaptan sonra elenmesi "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yarışmaya İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi.

"Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını veren yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Yarışmacının bu soruda elenmesi sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yarışmacıya şık olarak şu seçenekler sunuldu;

a- Yumurta ve domatesle

b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle

c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle

d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Doğru Cevap: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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